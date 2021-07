Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Elisabetta Spitz*Una grande opera pubblica somiglia a un monumento. Ne ha l'imponenza, i costi, la pretesa di durata. Tanto più queste considerazioni valgono per il MOSE, la barriera tecnologica che è chiamata a difendere Venezia dall'acqua alta. La storia del MOSE, come è risaputo, comincia negli anni ottanta del secolo scorso. Esso nasce da un progetto tutto italiano, molto peculiare e molto innovativo, che non può essere paragonato a...