I RITROVIDoppio, goloso e intrigante appuntamento con la cucina d'autore, giovedì prossimo a Cortina d'Ampezzo e Conegliano Veneto. A Cortina (Bl) va in scena la 5. tappa di In The Kitchen Tour, in programma al Rosapetra SPA & Resort di Zuel di Sopra. La prima parte dell'evento (dalle 11,30 alle 15) sarà riservata agli addetti ai lavori e lo scopo del format, ideato da Chic (Charming Italian Chef), è quello di far incontrare gli chef in una jam session culinaria con le eccellenze dell'enogastronomia del territorio per raccontare e conoscere...