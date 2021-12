I RISCHI DELLA RETE

VENEZIA Un luogo dove i ragazzi possono trovarsi in pericolo, senza che i genitori se ne accorgano. Ed ecco allora la necessità di formare i più grandi sui rischi che corrono i più piccoli navigando in rete. L'iniziativa è dell'istituto scolastico Dante Alighieri, che ha organizzato per martedì 14 dicembre un incontro online su Internet: pericoli, limiti e profili di responsabilità civile e penali.

L'occasione ha come obiettivo quello di fornire ai genitori tante informazioni pratiche su come comportarsi di fronte alle insidie del momento: dal cyberbullismo agli adescamenti in rete. Ne parleranno il sostituto procuratore di Venezia, Alessia Tavarnesi, l'avvocato esperta in Diritto di famiglia, Alessandra Tusset, il consulente informatico Fabio Gardosi Corvini, formatore per le scuole e per la stessa Polizia postale, moderati dalla referente per bullismo e cyberbullismo dell'istituto, Lucia Ruggiero. Previsti anche gli interventi della dirigente della Dante Alighieri, Tiziana Rita Pagano, e della presidente del Consiglio d'istituto, Eva Bassi.

Il webinar, in programma dalle 18 alle 19.30, è aperto a tutti gli interessati. Il collegamento per accedere è sul sito dell'istituto.

