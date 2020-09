I RICONOSCIMENTI

Si incontrano nuovamente a Jesolo i campioni del gusto per la consegna degli Awards Best of Alpe Adria della guida Best Gourmet 2020. Riconoscimenti giunti alla 10. edizione, ideati nel 2011 dal coneglianese Maurizio Potocnik, editore e critico enogastronomico, con la collaborazione di un gruppo di giornalisti esperti nel settore dell'enogastronomia. L'evento si terrà giovedì 24, alle 11.30, quando alla TerrazzaMare Marcandole di Jesolo, dei fratelli Rorato, saranno assegnati 21 Award: 13 alla ristorazione, 5 nella sezione vini, 3 dedicati al food, selezionati tra 400 ristoranti, 100 vini e 50 prodotti d'autore tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia, Lombardia, quindi Austria, Slovenia e Croazia. L'intento di Potocnik e il suo staff è infatti quello di promuovere e mettere in evidenza quanto di meglio si è visto, assaggiato e testato nel corso dell'anno.

I LOCALI

Per Venezia due importanti premi alla Miglior carta dei vini alla Gastrosteria Ai Mercanti curata da Simone Poli, e al miglior piatto dell'anno, lo Spaghetto in cassopipa del ristorante Antiche Carampane di Francesco Agopyan. La provincia di Treviso incamera 3 riconoscimenti con l'Osteria dei Mazzeri di Follina Miglior ristorante della tradizione; premio Miglior pasticceria fine al Pastry chef Fabio La Commare del ristorante Tre Panoce di Conegliano di Tino Vettorello, e alle migliori pizze gourmet della macroregione a Davide Croce del ristorante / pizzeria Equilibri di Treviso. Nel padovano, premio al Miglior ristorante emergente a La Posa degli Agri, chef Andrea Alan Bozzato, di Polverara quale ristorante di campagna.

Nel bellunese premio speciale al ristorante Hotel Alle Codole di Canale d'Agordo ricostruito in breve tempo dopo i gravi danni della tempesta Vaia. Nel veronese premi a Enrico Fiorini del ristorante San Martino di Legnago per la professionalità e ospitalità e a Simone Lugoboni dell'Oste Scuro come Miglior ristorante di mare. Tre premi per la provincia di Udine: Ristorante dell'anno all'Ilija del Golf Club di Tarvisio dello chef-patron Ilija Pejic; Miglior ristorante di Montagna al Baita Monschein della famiglia Kratter di Sappada; Chef dell'anno Stefano Basello de Al Fogolar del Là di Moret. Chiude il Peter Brunel di Arco come Miglior apertura dell'anno.

I VINI

Awards al trevigiano Adami di Vidor con il Credas Rive di Farra di Soligo Prosecco Docg metodo italiano; al Millesimato 2010 Tamellini (metodo classico) di Soave; al Strada Riela sui lieviti (ancestrale con il fondo) di Firmiano Miotti di Breganze; per i bianchi al Sauvignon Ronco delle Mele 2018 di Venica & Venica (Dolegna del Collio); per i rossi il Teroldego Rotaliano Doc di Marco Donati di Mezzocorona.

IL FOOD

Per i prodotti d'autore, Awards in provinca di Treviso per il miglior formaggio alla Latteria Perenzin di San Pietro di Fetetto con il Bufala al Glera; a Cormons premio all'Antica Ricetta per il miglior prodotto dolciario con la Gubana artigianale e l'Elisir San Zuan di noce; a Ferrara premio al Panificio artigianale trevigiano Adami (per il metodo italiano) con il Credas Rive di Farra di Soligo Prosecco Docg; a Farinelli di Lagosanto con la Coppia ferrarese.

Michele Miriade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

