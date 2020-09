I RICONOSCIMENTI

Riecco Venezie a Tavola, la prima guida gastronomica che esce in tempo di Covid e dopo la lunga chiusura delle attività ristorative, apre nonostante tutto, con un numero solo leggermente inferiore di ristoranti (circa 200), rispetto alla stagione precedente, una trentina di pizzerie e quasi un centinaio tra prodotti e vini di qualità. La presentazione e premiazione è in programma il 26 ottobre ad Altavilla Vicentina, ma Luigi Costa, il curatore, ha già svelato i nomi dei Magnifici Dieci che saliranno sul palco. Si parte da Alessandro Gilmozzi del ristorante El Molin di Cavalese (Tn), che avrà il Premio Ristorante dell'anno; Francesco Brutto del Venissa di Venezia riceverà il Premio Ricerca e innovazione, Daniela Siviero del Lazzaro 1915 di Pontelongo (Pd), sarà premiata come Donna di spirito. Davide Tangari del Valbruna di Limena (Pd), ha conquistato il titolo Il giovane delle Venezie, mentre a Sara Simionato e Luca Ferrari, affiatata coppia di pasticceri della Antica Osteria Cera di Campagna Lupi a (Ve) andrà il premio Gusto dolce delle Venezie. GP Cremonini, patron del Riviera di Venezia è stato eletto miglior Maître delle Venezie, mentre Giovanni Mozzato del lo Chat qui rit (ancora Venezia), avrà il premio di miglior Sommelier delle Venezie.

CORTINA, CHE CANTINA

Sarà poi Simone Menardi di Baita Fraina a Cortina d'Ampezzo (Bl) a ricevere il premio come miglior Cantina delle Venezie, mentre Luigi Dariz di Aurelio al Passo Giau (Bl) sarà premiato per La cucina che onora il territorio. Nicola Bacciolo de Ai Do Campanili di Treporti (Ve) sarà premiato per La miglior carta delle bollicine; e sempre a Cavallino (Venezia), anche Alvise Ballarin della Trattoria Laguna e Lievitati, ha conquistato il titolo di Pizzeria dell'anno.

CENTRO STORICO GOLOSO

Una classifica che sottolinea per l'ennesima volta in questi anni la crescita della ristorazione del centro storico veneziano, che si aggiudica ben tre riconoscimenti (Venissa, Riviera e Chat Qui Rit), specchio di un movimento che ha fatto passi da gigante, stravolgendo l'immagine di una città gastronomicamente depressa e diventata un'interessante meta per appassionati di alta cucina come dimostrano non solo i premiati ma anche insegne: Quadri e Amo, Local e Glam, Oro del Cipriani e Giubagiò, l'elenco delle new entry di alto livello è piuttosto nutrito.

ANCHE IN PROVINCIA

Anche come provincia, Venezia pianta poi con evidente orgoglio altre tre bandierine. Quella della pasticceria di ristorante (con i giovani del bistellato Cera a Campagna Lupia), quella della nuova generazione di pizzaioli (con la Trattoria Laguna e Lievitati di Cavallino-Treporti), dove Alvise Ballarin si è lasciato alle spalle il glorioso passato di un'insegna che per lunghi anni fu un punto di riferimento per la cucina di mare di tutto il litorale, per dedicarsi anima e corpo alla pizza, con sorprendenti risultati. Fermo restando che il pesce non è del tutto scomparso dalla carta e chi avesse nostalgia di qualche piatto storico del vecchio Laguna verrà esaudito. Infine quella della miglior carta delle bollicine, poco distante, nel cuore di Treporti, Ai do Campanili, stella di un piccolo paese che i golosi frequentano anche per l'osteria dal Pupi e la storica Locanda Zanella.

Claudio De Min

