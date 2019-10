I racconti del toscano Marrucci si aggiudicano il Settembrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PREMIO È Marco Marrucci, con il libro Ovunque sulla terra gli uomini (Racconti editore), il vincitore della 56. edizione del Premio letterario Settembrini della Regione Veneto. La proclamazione è avvenuta ieri durante la cerimonia finale al teatro Toniolo di Mestre dove a incoronarlo, con scrutinio in diretta, sono stati i voti espressi da 23 dei 30 studenti selezionati in cinque licei cittadini. Si è imposto di misura, con 10 preferenze, una sola in più della milanese Beatrice Masini, mentre altre quattro sono andate alla romana...