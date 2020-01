I quattro chitarristi triestini amati dai Queen e da Fiorello

MUSICA

Di loro dicono che hanno stregato gli stessi Queen con la cover di Bohemian Rhapsody, tanto che la perfomance è stata inserita nel sito ufficiale della storica band britannica. Ora sono pronti a portare nei teatri di tutta Italia la loro esplosiva scaletta che annovera brani originali di loro composizione e include alcune cover, dalle colonne sonore al jazz, dalla musica latino americana al rock.

Sono i 40 Fingers Guitar Quartet, quattro brillanti chitarristi triestini accomunati dalla passione per lo strumento e grande abilità tecnica, con storie musicali diversissime, e che esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio sia di brani originali sia di cover arrangiate per quattro chitarre.

I GRANDI CLASSICI

Da Bohemian Rhapsody a Libertango di Astor Piazzolla, da Hotel California degli Eagles a Sultans of Swing dei Dire Straits, e ancora Africa dei Toto, Tears in Heaven di Eric Clapton, While My Guitar Gently Weeps dei Beatles fino a L'Estate di Vivaldi. Ma non mancheranno altre sorprese musicali.

I quattro chitarristi sono infatti ben noti per i loro numerosi progetti musicali: Matteo Brenci (Jack Savoretti, Elisa, Jake Barker, The Topix), Emanuele Grafitti (Canto Libero), Andrea Vittori (The Winged Leaves) ed Enrico Maria Milanesi (Kythara Trio), che ha sostituito da ottobre 2019 Marco Steffè. I 40 Fingers hanno già conquistato il pubblico della loro città, Trieste, dove hanno presentato l'album di debutto nel 2017, in occasione della TriesteLovesJazz.

LE DATE

Tra febbraio ed aprile li si potrà vedere ed ascoltare a Padova il 14 febbraio al Teatro ai Colli, prima data nel Triveneto; poi il 27 a Bolzano, il 28 al Teatro Comunale di Belluno, a marzo invece saranno il 20 all'Auditorium Concordia di Pordenone, il 21 a Vicenza, mentre il 10 aprile a Udine. La passione condivisa anche per il mondo del cinema e per le musiche dei film ha fatto sì che i quattro si cimentassero anche in una serie di arrangiamenti di famose colonne sonore tra cui la loro versione a 40 dita dei due momenti principali dell'opera di John Williams sulla saga di Star Wars, vale a dire il Main Theme e la celeberrima Marcia Imperiale.

IL RICONOSCIMENTO

Ma è il commento dei Queen, dopo l'arrangiamento di Bohemian Rhapsody, ad essere il miglior riconoscimento e che ha spopolato sul web: «Ci mandano spesso cover di canzoni dei Queen e ciascuna a suo modo è unica e speciale, ma qualche volta qualcosa ci colpisce in maniera particolare e questa è una di quelle volte. Grazie a Matteo, Emanuele, Marco e Andrea, o 40 Fingers come si fanno chiamare, per aver creato una versione stupenda di Bohemian Rhapsody. Buon Ascolto!».

Questo quanto si è letto nella sezione news del cliccatissimo sito ufficiale dei Queen, le cui visualizzazioni del video, girato al Ridotto del Teatro Verdi e realizzato da Giulio C. Ladini & Matteo Brenci, hanno superato i 5 milioni e continuano a salire.

IL PASSAGGIO IN RADIO

E un estratto del brano è passato anche su Radio Deejay nella trasmissione Il Rosario della Sera di Fiorello. E pure il famoso mattatore si è profuso in complimenti rivolti ai musicisti triestini e ha pure raccontato di come Brian May nell'ascoltare quel brano ne fosse rimasto entusiasta.

Francesca Delle Vedove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA