CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I progressisti sono una minoranza nel Paese? O la loro rappresentanza è minoritaria perché è divisa? Non intendo dal punto di vista organizzativo, la pluralità di partiti e movimenti è una ricchezza. Parlo di divisione anzi, conflitto, sulle proposte, di non riconoscimento reciproco delle differenze, di non consapevolezza della parzialità di ciascuno. Non sono le permanenti litigiosità e lotte intra e inter partitiche le cause delle sconfitte, della dispersione del potenziale di attrazione e consenso? Tra i progressisti (centrosinistra...