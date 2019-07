CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROGRAMMIIl «nuovo corso» della Rai secondo l'ad Fabrizio Salini inizia con i palinsesti autunnali e il lancio di Rai Play, piattaforma rinnovata per fare concorrenza ai soliti Netflix, Amazon e Co. «La Rai vuole cambiare passo. Diventerà un editore produttore e distributore di contenuti originali con una modalità unica a livello mondiale in grado di intercettare il nuovo modello di fruizione». Lo battezza il 4 novembre Fiorello, con un grande varietà a modo suo, che è soprattutto l'operazione lancio della multipiattaforma: 5 puntate...