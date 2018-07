CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PREMIAziende (e vino) venete sugli scudi nelle ultime settimane nei vari concorsi internazionali ma anche più casalinghi, eppure prestigiosi, come la Primavera del Prosecco, autentico campionato della denominazione. Ha l'accento inglese, ad esempio, il successo di Perlage, azienda del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG con la più lunga esperienza nel biologico certificata fin dal 1985 che ha ottenuto la medaglia d'oro al concorso della rivista The Drinks Business, con il Pinot Grigio delle Venezie DOC 2017, primo al The...