VENEZIA Luigi Brugnaro è il secondo sindaco italiano che genera più fiducia verso gli intervistati da affaritaliani.it. Il giornale online ha deciso di selezionare un campione di mille persone attraverso un'intervista telefonica e web tra il 19 e 22 dicembre, ottenendo il risultato che il primo cittadino lagunare emerge al 62,7% di fiducia, dietro Antonio Decaro (Bari, 63,4%) e davanti alla coppia Giorgio Gori-Dario Nardella (61,3%, Bergamo e Firenze). La base scelta è la popolazione maggiorenne residente nel Comune di appartenenza del leader politico, ma anche coloro che hanno dichiarato di conoscerlo. Nella stessa classifica trionfa pure il presidente della Regione Luca Zaia, con il 67,1%, mentre tra i ministri il primo è Roberto Speranza, titolare del dicastero della Salute con il 52,7%.

L'ELOGIO

Elogia Brugnaro l'assessore al turismo Simone Venturini: «Si conferma e si consolida quello che un anno fa hanno deciso i cittadini con un voto chiarissimo e senza alcun tipo di confusione. Abbiamo un sondaggio, ben rappresentativo, che sono le elezioni amministrative». L'uomo di fiducia del sindaco continua: «I veneziani hanno detto a gran voce che è la persona giusta per continuare a governare la città, i dati di oggi confermano l'apprezzamento, ma soprattutto che c'è una cittadinanza, composta dalla maggioranza della popolazione, che si alza e tiene in piede il Paese. Una maggioranza che riconosce il suo lavoro e della sua squadra, soprattutto negli ultimi due anni e mezzo». A questo, Venturini aggiunge un'altra considerazione: «Quello che emerge è che i cittadini chiedono risposte, fatti e concretezza, non polemiche e scontri partitici o ideologici, fatti di infinite petizioni. Guardano a chi lavora, quanto lavora e come, il sindaco e la sua squadra lavorano senza sosta. Poi, errori ne saranno stati fatti, esistono margini miglioramento, alcune cose sono perfettibili, ma arriveremo a colmare questi ultimi aspetti che attendono soluzione». Da ultimo, l'assessore sventola la bandiera-Brugnaro come vessillo di un territorio: «Avere un sindaco apprezzato va al di là delle casacche, è un orgoglio. E anche l'impegno nazionale dev'essere visto come una opportunità».

LA CRITICA

La critica arriva invece da Nicola Pellicani, deputato dem: «I sondaggi, si sa, indicano il grado di conoscenza, di popolarità. Altra cosa è l'efficacia nel governo. Venezia è di fronte ad una crisi drammatica che va ben al di là dell'emergenza Covid». L'ex capogruppo in Consiglio comunale attacca: «Il bilancio appena approvato è lo specchio dell'inadeguatezza della giunta: non è in grado di affrontare i grandi temi: lavoro, residenza, turismo, trasporto. La domanda vera è: con la cura Brugnaro, al netto della pandemia, la città ha una politica per il rilancio dell'economia e per la gestione del turismo? C'è un'idea per rispondere al problema sempre più drammatico della casa? Quali opportunità di lavoro offre questa città? E quali progetti?». Quindi il capitolo Mestre e terraferma: «Ma non è tutto. Lo vediamo tutti: Mestre è sempre più marginale rispetto a Padova e Treviso. La terraferma si è impoverita: negozi chiusi, al netto delle luminarie c'è una città in ginocchio. Per non parlare della cementificazione della zona stazione con una selva di alberghi, oggi divenuto un quartiere fantasma». Infine, Pellicani conclude: «C'è la grande occasione del Pnrr ma il Comune è muto su questo versante. Poco trasparente ma soprattutto senza idee. Le altri grandi città corrono noi siamo al palo».

Tomaso Borzomì

