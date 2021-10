Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PERDENTICHIOGGIA «Una campagna elettorale condotta in solitaria, contro un avversario che, già in partenza, era molto più forte». Lucio Tiozzo era il competitor più accreditato contro il centro destra unito di Mauro Armelao. Aveva dalla sua l'esperienza di un quindicennio come consigliere regionale, e di un periodo ancor più lungo di impegno politico, con tutte le conoscenze e competenze che ne derivano. La strategia di fondo delle...