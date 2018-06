CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I partiti vincitori hanno impiegato molto a tradurre la maggioranza elettorale e degli eletti in una maggioranza di governo. E soprattutto a fare un governo. Ma alla fine ci sono riusciti. Il M5s e la Lega di Salvini (LdS), infatti, oggi sono gli artefici di questo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Professore e giurista. Fino a ieri, poco noto all'opinione pubblica, ma anche alle persone impegnate in politica. Ebbene, oggi è capo di un governo che, secondo il sondaggio appena condotto da Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del...