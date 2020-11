VERSO NATALE

Quaranta giorni al Natale e panettoni e pandori fanno già capolino da un po' fra gli scaffali dei supermercati e nelle botteghe alimentari. Qui i marchi hanno una più spiccata artigianalità (da Loison a Filippi, da Borsari a Cipriani, tanto per citare qualche produzione veneta di eccellenza), le confezioni diventano più lussuose e raffinate, le varianti di gusto più ricercate e gourmet e, insomma, si sale di tono (e di prezzo: diciamo fra i 18 e i 25 al chilo).

PRODOTTI DI NICCHIA

E poi c'è la fascia alta, quella dei grandi pasticceri e delle produzioni completamente naturali, senza conservanti ed emulsionanti e con numeri più limitati, dei lieviti mare, dei canditi di Sicilia, della vaniglia Madagascar, dell'uvetta scelta etc. Caratteristiche che li rendono più difficili da trovare nella grande e media distribuzione, per via della durata del prodotto (appunto) e poi del prezzo che, in questi casi, viaggia tranquillamente dai 25 ai 35 euro al chilo, e in qualche caso anche oltre.

In questa nicchia gli appassionati operano ogni anno una ricerca a volte quasi maniacale dei prodotti migliori, andando a spulciare classifiche, concorsi, giudizi, consigli degli esperti. Con il problema che, diffusi in tutta Italia, e con il sud a farla spesso da protagonista, questi prodotti sono spesso irraggiungibili, sempre che non abbiate la fortuna di averne qualcuno sotto casa o quasi. E in Veneto le probabilità non mancano. Oppure non ci si affidi agli acquisti online. Qui sono gli stessi produttori a garantire ormai quasi tutti la spedizione ovunque in Italia, mentre in alcuni casi sono i siti dei concorsi stessi a garantire le spedizioni.

BONTÀ ONLINE

Fra le novità in fatto di shop online dedicati alla pasticceria, segnaliamo Dolceitaliano.it, una start up tutta in rosa la cui lista dei panettoni supera le cento proposte e, fra queste, il pandoro di Angelo Grippa (piccolo artigiano di Eboli che non dispone di uno shop online),miglior prodotto artigianale al concorso nazionale Mastro Panettone. E Destinazione Gusto, con una ventina di prodotti fra i quali quelli firmati da Lucca Cantarin della pasticceria Marisa di Arsego (Pd), dalla pasticceria Giotto di Padova, e dal fuoriclasse trentino Andrea Tortora.

Claudio De Min

