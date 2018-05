I palloni nell'armadio com'è glam il calcio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZEModa e calcio, il legame si stringe. Non solo nel senso classico di calciatori in coppia con le modelle, ma rispetto all'indotto fashion che lo sport più amato crea in caso di grandi eventi come la prossima Fifa World Cup 2018 in Russia. Il calcio di inizio sarà il 14 giugno, ma il lato modaiolo di questo mondiale è già svelato. Oltre alle sponsorizzazioni dei grandi brand dello sportswear - Nike, Adidas, New Balance e Puma - , è nelle capsule collection che si rivela l'anima glam del futbol. Stilisti di prêt-à-porter vengono...