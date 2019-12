I nuovi gentleman romantici, colti e senza stereotipi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TRENDNon solo businessman ma anche romantico, colto e sensibile. È l'uomo contemporaneo, mosso da valori profondi, come il rispetto per la natura e per ciò che gli sta intorno. Lo si vede prima di tutto dal modo di vestire. Nei guardaroba dei nuovi gentleman, infatti, viene rieletta una certa mascolinità abbandonando i limiti imposti dagli stereotipi culturali e dalle incrostazioni del maschilismo. In bilico tra il sartoriale di Savile Row e capi dal sapore bohemien che mescolando a piacere contesti estetici del passato. I TESSUTIDa...