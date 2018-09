CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIPiù biglietti venduti, più accreditati, addirittura gente che non riesce a entrare in sala. Al giro di boa della 75ma Mostra, il bilancio è positivo. A ieri gli ingressi effettivi nelle sale sono stati 77.783, mentre l'anno scorso considerando lo stesso periodo erano stati 66.152 e nel 2016 58mila. L'aumento nel biennio è stato del 20%. Sempre nei cinque giorni di Mostra i biglietti e gli abbonamenti venduti hanno avuto un incremento rispetto all'anno scorso del 9% e gli accrediti del 17%. Al Lazzaretto Vecchio 5.900 ingressi per...