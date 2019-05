CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I nostri soloni non mi hanno capito ma Juncker mi capirebbe: apparteniamo alle medesime tribù insediate sulla riva sinistra del Reno, parliamo lo stesso francese e tedesco e un medesimo dialetto un po' rustico in uso da quelle parti, sicché coloriamo tutti e due le nostre opinioni con parole che nella cortese sagrestia italiana possono sembrare fuori luogo. Siamo tutti della stessa pasta! Ma di opinioni ben diverse. E nati quindi per capirci: viviamo e siamo cresciuti in quella fascia centrale che dalle foci del Reno vanno nel cuore...