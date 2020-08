LA RISPOSTA

La manifestazione di venerdì dei portuali e di chi vuole salvare la crocieristica a Venezia non è piaciuta, com'era prevedibile, al comitato No Navi. Ieri, il leader del movimento, Tommaso Cacciari, in un video diffuso su Facebook ha criticato soprattutto la «passerella elettorale» in punta della Dogana, ma nel contempo ha lanciato anche un appello ai lavoratori: «Uniamo le istanze, facciamo un nuovo grande passo contro le grandi navi in città».

«Ci aspettavamo ben altri numeri - ha continuato Cacciari - almeno i 4-5mila lavoratori del porto, ma non è andata così. Ben poche persone, 300 con 40 barche vuote non sono un gran risultato. Ma le istanze dei lavoratori del porto sono legittime, a loro il comitato è sempre stato vicino». La presenza di Luigi Brugnaro e di Pier Paolo Baretta, però, non è andata giù a Cacciari. «La manifestazione ha aperto le porte alla peggior campagna elettorale, alla stessa politica che in otto anni non ha saputo né dare una soluzione né ascolto alle migliaia di cittadini scesi in piazza. Abbiamo sentito tifare per un ritorno al passato, qualcuno chiede che le navi tornino davanti a San Marco. Questo non lo possiamo accettare in nessuna maniera». L'appello, quindi, è quello di «unire le vertenze del lavoro con quelle dell'ambiente e della salvaguardia della città: dobbiamo cogliere questa storica occasione».

