I Negrita per Cavanna Un concerto in Laguna

L'APPUNTAMENTOIl primo appuntamento sarà in laguna, a Venezia nell'Abbazia della Misericordia, domani 19 ottobre con un concerto in versione acustica dei Negrita cui seguirà DJ Set di Pisti e Pau. Poi la data all'Alcatraz di Milano, il prossimo 26 novembre. Queste le due date di Medicine Rocks, un evento musicale alla sua prima edizione, nato per ricordare Tomaso Cavanna, veneziano d'origine e milanese d'azione, morto all'improvviso a fine agosto, due giorni prima dei suoi 45 anni. Tomaso Cavanna era un nome molto conosciuto negli ambienti...