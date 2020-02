I Momix tornano nel Veneto. Il teatro-danza della leggendaria compafnia sarà a San Donà di Piave (3-5 marzo) e a Thiene (7, 8 marzo) per celebrare i 40 anni di attività con lo spettacolo Alice, l'ultima creazione che porta la firma del fondatore e direttore artistico, Moses Pendleton. La ricerca visionaria è sempre quella che caratterizza anche questo nuovo lavoro, che torna in Italia in una nuova tournée dopo i sold out che hanno accolto lo scorso anno la sua prima mondiale. Lo stile rimane quello visionario che fa della danza acrobatica estrema e della ricerca visiva un marchio di fabbrica dei Momix che nel 2020 festeggiano il quarantesimo anno di vita, mantenendo una freschezza che non delude il pubblico degli appassionati fedeli che li seguono da sempre ma neanche chi li scopre per la prima volta. Si celebra, come racconta Moses Pendleton »anche il primo anniversario di Alice, anche se dalla prima mondiale ad oggi è stato fatto un grande e costante lavoro di rifinitura. «Il cast è rimasto lo stesso - prosegue Pendleton -, quindi ognuno dei ballerini ha avuto un anno per approfondire i propri ruoli, sentirsene più sicuri e trovare nuovi modi di affrontare ogni momento dello spettacolo. Nulla è mai considerato finito in Momix. Dico sempre ai ballerini alla chiusura di ogni sipario che è stata una grande performance che merita ulteriori prove, per rendere lo spettacolo un'esperienza migliore a tutto tondo».

