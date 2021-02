di Pier Alvise Zorzi



Che il milleseicentesimo compleanno di Venezia sia una tradizione inventata si sapeva: il professor Ravegnani ha solo ribadito la verità storica, che però sembra non piacere a nessuno. Forse perché questo ci mette davanti ad un fatto: che grandissima parte del mito veneziano è accuratamente costruito. Quanto alle chiese, a far concorrenza a San Giacometto ci sarebbero anche San Geminiano e San Teodoro; quanto ai santi di concorrenza ce n'è a iosa. Anzi, proprio a proposito di San Teodoro, il patrono scalzato da San Marco è tutto un falso: la statua è fatta di sette pezzi diversi, otto con le armi, e le reliquie che riposano a San Salvador non sono del sauroctono Teodoro Tyron di Amasea, prese dai Brindisini dalla nave veneziana che le portava in patria, ma di Teodoro Stratelates di Heraclea Pontica, generale dell'esercito romano del Caesar Licinio.

Smascherato anche il supposto primo doge, Paoluccio Anafesto. Si chiamava Paulus patricius e Roberto Cessi ipotizza che non fosse un dux, ma con ogni probabilità l'esarca bizantino di Ravenna. Il colpo di grazia lo dà Carlo Guido Mor: secondo lui non era neppure l'esarca ma il duca longobardo di Treviso. Peccato: il 697 era una bella data: undici secoli tondi tondi.

Recentemente si è messo persino in dubbio l'arrivo delle reliquie di San Marco, in quasi tutto: la data forse non è quella, le reliquie forse non sono sue, forse ci hanno rifilato uno qualsiasi o nella migliore delle ipotesi Alessandro Magno. Persino il poetico termine latino Translatio oggi è spesso sostituito da Furto. Quanto al 1094 e all'Apparitio che sia una leggenda è evidente a tutti. Insomma dalla colonna esce un braccio, l'urna, o il Santo pronto a dir Messa? L'anello ce l'ha o non ce l'ha? Ma poi non era bruciato anche il santo con l'incendio del 967?

Quanto al patriziato: tutti nobili, onesti, dedicatissimi alla patria, coesi ed eventualmente eroici. Beh, anche no, ahimè. Lasciamo perdere.

La pianificazione del mito veneziano comincia soprattutto da Andrea Morosini el Dose cortesìn con la collaborazione del Cancellier Grando Rafaino de' Caresini : è cosa ben conosciuta. Interessante è scoprire che continua per tutta la storia della Serenissima, utilizzando media diversi, modificando dove si poteva modificare e creando dove non si poteva.

E allora? Perché rimanerci male? A mio parere la creazione e pianificazione del mito veneziano in tutti i suoi aspetti è una testimonianza di coraggio, ingegno, spregiudicatezza e anche, diciamocelo, amor patrio. È la visione della Repubblica perfetta, retta sia dal mito che da una realtà avanzata e unica fin dai primissimi secoli. È la capacità di inventarsi coerentemente al proprio mito, stupendo il mondo intero col creare da una palude una civiltà unica al mondo e una città che ancora oggi toglie il fiato dalla meraviglia.

Ecco perché io e molti altri, pur sapendo benissimo com'è andata davvero, continueremo a festeggiare il 421, il 697, l'828, il 1094. Magari poi anche l'811 e il trasferimento della sede dogale da Metamauco alle isole Realtine, il 1082 e la Crisobolla e perfino il 1297, la Serrata del Maggior Consiglio.

Tutte queste date festeggeremo con allegria. Una sola non festeggeremo mai. Il 1797.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA