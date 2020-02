L'ESPOSIZIONE

Ad accogliere i visitatori al centro della sala è un Goldrake alto due metri. Guardandosi bene attorno, bastano pochi minuti per immergersi nei ricordi. I bambini degli anni 60, 70 e 80 ritroveranno immagini indelebili nella memoria che partono con Carosello per arrivare fino ai Masters e He-Man. Creature di gomma - Venice Vintage Toys è un'associazione culturale che ha aperto i battenti lunedì sera, si trova a pochi passi da campo San Stin a Venezia e garantisce al suo interno un'esposizione permanente composta da oltre 5.000 pezzi di gomma. Pupazzi che riproducono cartoni animati, robot, personaggi della pubblicità, del cinema e della fantasia trovano vita tra le vetrine delle sale grazie alla collezione privata del veneziano Fabrizio Fontanella.

L'IMMAGINAZIONE

La sua immaginazione ha partorito la mascotte El panta, pantegana-gondoliere che ha la sua tana all'interno della sala, da cui sbuca per andare a sottrarre i giocattoli vecchi nei magazzini abbandonati, per poi riportarli a casa, ripararli e dare loro una nuova vita all'interno delle sale. Ad animarla è stato il celebre disegnatore Disney Giorgio Cavazzano, famoso per le sue tavole di Topolino e Paperino: «Non ho voluto toccare l'aspetto grafico, ho rispettato l'idea di Fabrizio, disegnandolo con il mio stile, diciamo che è stato più un motivo di affetto che professionale». La costruzione ha seguito gli antichi crismi: «Quando ancora il design italiano creava oggetti sottolinea Fontanella , non come oggi in cui ci sono il digitale e il virtuale».

Basta solcare i primi gradini per entrare in quello che potrebbe assomigliare ad un museo, ma che Fontanella tiene a precisare non esserlo («come non è nemmeno un negozio»), e rendersi conto di respirare un'aria che va da fine anni 50 a tutti gli gli anni 80. Il repertorio vintage è la forza della mostra, unica nel suo genere, nata da una passione per il fumetto che poi si è trasformata. «Dopo l'abbonamento a Topolino ho iniziato a leggere altri fumetti e poi mi sono orientato sul tridimensionale», spiega. Anni di ricerche e mercatini, trascorsi a coltivare una passione che lo ha portato a partecipare a svariate mostre in Italia, fino ad oggi, dove i suoi pupazzi sono sotto i riflettori di chiunque voglia aderire all'associazione (5 euro l'offerta per l'anno solare, 35 se invece si vuole diventare soci e poter avere la mascotte o la maglietta; il museo è aperto tutti i giorni dalle 10-19).

IL SAPER FARE

L'altro scopo dell'associazione è avvicinare giovani e grandi all'arte del saper fare italiano: «Oltre a far tornare bambini i più grandi, l'obiettivo che abbiamo è quello di creare laboratori e avvicinare le scuole». Per questo sono previsti incontri con l'autore ed eventi aperti ai curiosi. Tante le opzioni per tornare a vivere i ricordi di quando si era più piccoli. C'è il caffè Paulista con la sua mascotte e un orologio, c'è l'ippopotamo Pippo Lines con una scatola di pannolini degli anni 70. Oppure una statua della Sperlari che girava montata sulle Ape per attirare l'attenzione, ma anche i personaggi di Calimero. E questo solo per l'area dedicata al Carosello. A fianco si possono trovare le espressioni di Hanna & Barbera, quindi Flinstones, Alvin superstar, fino a Simpson, personaggi del Wrestling e così via.

Al centro della sala campeggiano due teche in cui si può vedere la collezione completa dei Masters, fatta da 75 personaggi, 24 mezzi, 4 castelli e «un altro castello che pochi bambini si potevano permettere perché costava uno sproposito». Immancabile l'area dedicata ai robot giapponesi, come Mazinga, fino a Voltron, dopodiché si arriva alla teca dove anche Cavazzano si è soffermato: la Disney. Lì è possibile vedere anche un Paperino del 37, ormai indurito e solidificato, ma riconosciuto dal disegnatore per i tratti particolari delle prime rappresentazioni del celebre papero: «Si tratta di una riproduzione di un disegno di Horvath, si vede il becco più lungo, le mani che in realtà sono ali e il posteriore leggermente diverso», ha spiegato Cavazzano.

LE CURIOSITÀ

Lo stesso disegnatore ha quindi elogiato Fontanella: «Questa mostra è un insieme di incredulità e stupore, ma anche di ammirazione per una collezione così grande. Anch'io ne ho una più piccola, ero attratto dalle orecchie di Topolino o dal becco di Paperino, quello che poi sarebbe diventato un mestiere». Non mancano le rarità e le curiosità, prosegue Fontanella: «Ho un'esemplare unico di Toby la tartaruga, personaggio minore di un corto Disney del 48. Il titolare della Ledraplastic me l'ha donato dopo che l'ha trovato in un armadio. Suo padre l'aveva fatto pur sapendo che la Disney non avrebbe accettato». Difficile trovare altrove anche i primi Topo Gigio del 59, Picchio Canocchiale e un Gufo Anacleto verde. Altre curiosità derivano dalle figure femminili e dei cattivi: «I genitori tendevano comprare ai propri figli i maschi, perché erano i maschi a volerli, quindi è difficile vedere riproduzioni femminili, così come anche erano preferiti i buoni ai cattivi», conclude Fontanella.

Tra i tanti amici che si sono avvicendati durante l'inaugurazione, non sono mancati anche i comici veneziani Carlo e Giorgio e l'assessore comunale alle Politiche educative Paolo Romor, che si è complimentato con il collezionista: «Un'iniziativa unica in Italia, un meraviglioso spaccato della creatività e manifattura made in Italy per i bambini di oggi e di ieri».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA