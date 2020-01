«I miei 40 anni dietro le quinte»

L'INTERVISTA

Una vita dietro le quinte. Per quarant'anni li ha visti tutti da un osservatorio privilegiato: grandi e piccoli, già famosi o destinati a diventarlo, premi Nobel e quasi sconosciuti. Li ha visti nella grandezza del loro talento e nella normalità di una quotidianità non sempre da applausi. Ricoperti dagli abiti di scena o nudi nella fragilità della vita. Tra il Teatro Goldoni di Venezia e il Toniolo di Mestre sono davvero passati tutti davanti a Massimo Grandese, 68 anni, veneziano di Rialto. Ha riaperto due teatri: nel 1979 il Goldoni, lo aveva sigillato Andreotti nel 1946 per motivi di sicurezza nella Venezia del dopoguerra; nel 1984 il Toniolo di Mestre che aveva un passato teatrale glorioso ma era ormai un cinema chiuso. Ora va in pensione.

Quando entra il teatro in un'infanzia tra Venezia-Mestre e ritorno?

«La mia famiglia è mamma Pierina, infermiera. In tenera età mi sono trasferito a Mestre. Allora non erano poche le famiglie veneziane che cercavano condizioni di vita migliori, come dice una canzone di Alberto D'Amico: Cavàrte dal fredo, dall'umidità/ dai muri bagnai Due stanse col bagno e l termosifon e tanta aqua calda, che la vien co ti vol. Del periodo mestrino ricordo l'inaugurazione della chiesa della Madonna Pellegrina ad Altobello col cardinale Roncalli, il futuro Papa Giovanni. Ero contento di abitare da quelle parti, nei campi del Corso del Popolo arrivava il circo ed era come averlo sotto casa, visto da dietro le quinte. Poi siamo tornati a Venezia perché la nonna da sola non ce la faceva».

Ma ancora non si vede il teatro

«All'università ho studiato storia e filosofia a Ca' Foscari e ho incominciato a interessarmi di politica. Giorgio Gaber del quale sono stato amico mi ha dedicato per iscritto alcuni versi di una sua canzone: Eravamo comunisti perché Berlinguer era una brava persona. Ho conosciuto Gaber quando era direttore artistico del Goldoni, ma si è speso molto per Mestre. L'ultima volta che ci siamo incontrati mi ha detto: Massimo, non ci vedremo più. Sapevamo che stava male, ma sentirti dire da lui che il tempo è finito è come spegnere tutte le luci. Da studente ho fatto un'esperienza anche come ragazzo di fatica alla redazione veneziana della Notte, ricordo i redattori che dettavano gli articoli al telefono scandendo parola per parola. Era un mondo che mi piaceva, tra notizie, scrittura e fotografie. Poi nel 1973 ho capito cosa avrei voluto fare da grande. In settembre si sono svolte in tutta Venezia le giornate del Cinema italiano. Ho avuto modo di parlare con Pasolini, Marco Ferreri, soprattutto con Nanni Loy che era notissimo per il suo Specchio segreto in Rai. Proprio in quei giorni arrivò la notizia del colpo di stato di Pinochet in Cile. Un anno dopo sono andato a Roma attratto dal cinema e ho conosciuto Gian Maria Volontè. Però Roma è troppo grande per un ragazzo, torno a Venezia e incomincio a lavorare con gli audiovisivi e la cosa mi piace, partecipo anche a un progetto pazzo di una tv via cavo: l'esperienza più drammatica è stata quando sono andato a riprendere il treno Italicus dilaniato da una bomba in galleria».

Come era la Venezia di quei primi Anni Settanta?

«Facendo questo lavoro scopro le canzoni di Gualtiero Bertelli e Alberto D'Amico e lo spettacolo dal vivo. E qui parte la mia vera passione, organizzo spettacoli, partecipo al primo grande concerto non lirico all'Arena di Verona, una grande serata dedicata alla situazione cilena. Nel 1979 mi chiamano alla direzione del teatro Goldoni del quale è direttore artistico il grande critico teatrale e giornalista del Gazzettino Gian Antonio Cibotto. E c'è il cavalier Ferdinando Scarpa mio grande maestro, l'uomo che aveva permesso a Venezia di mantenere vivo il teatro col Ridotto. E il professor Mario Baratto che era l'enciclopedia del teatro. Il Goldoni rivive anche grazie a un rapporto di fiducia col Piccolo Teatro di Milano: in quel periodo era a Venezia, quasi di nascosto, Paolo Grassi che si era ritirato. Ma il vero animatore della cultura di quegli anni era Franco Miracco, in quel periodo nasceva l'assessorato alla Cultura di Venezia con la giunta retta da Mario Rigo e da Gianni Pellicani. Un altro grande personaggio col quale si lavorava era il compositore Luigi Nono che aveva una cultura immensa. E Maurizio Scaparro, col quale ho collaborato alla nascita del Carnevale. Sei giovane e ti ritrovi a discutere con Baratto, Cibotto, Nono, Grassi e un giovane ma già autorevole Massimo Cacciari! Era un'altra Venezia, non c'è dubbio».

Da Venezia a Mestre seguendo la sorte di teatro?

«Il sindaco Rigo mi chiede di venire a Mestre e lanciare il Toniolo. Ad aprire la prima stagione 1984 è un beniamino del pubblico, Alberto Lionello, ma la sera in teatro ci sono non più di cento persone su quasi mille posti! E quel grande signore esce e si scusa, dice che non gli è mai successa una cosa del genere, ma lui per quei pochi è pronto a recitare. Partendo da quei cento si poteva solo crescere. Poi c'è stata la direzione di Gaber e il teatro è decollato. Qui sono passati tutti i più grandi attori. È andata in scena per l'ultima volta Mariangela Melato, già ammalata. Il Nobel Dario Fo era innamorato del Toniolo: passava qualche ora in biglietteria, la gente arriva per comprare il biglietto e si trovava lui di fronte. La cosa che ho imparato è che più grandi sono e più disponibili sono e ti insegnano tantissimo. Paola Borboni stava seduta su un trono che serviva a nascondere il suggeritore. Era il carisma femminile in scena, ma rispettava i riti del teatro, una gerarchia nella quale tutti, anche il più umile trovarobe, hanno un loro ruolo indispensabile. Ho un grande rispetto per le compagnie che mio nonno chiamava le Filodrammatiche e sono quelle che in tutti questi anni hanno avuto a cuore il destino del teatro veneziano. Chi le rappresenta oggi è Carlo Vianello che ha appena compiuto 90 anni sul palcoscenico del Toniolo».

Come sono questi grandi visti dietro le quinte?

«È stato emozionante conoscere gente come Dizzy Gillespie, è come aprire un libro: tiri fuori i dischi e lui è davanti a te, si racconta, ti tratta come un amico. Per trent'anni dopo lo spettacolo le compagnie andavano in un solo posto, ai Veterani: Massimo e Elisa chiudevano il locale. Erano strepitose soprattutto le serata con i musicisti, specie quelli americani che davano fondo all'enoteca friulana e alle grappe. Poi incominciavano a cantare tutti insieme Marina, Marina, ne ricordo una versione con Cick Corea. Memorabile Stephane Grappelli che lascia il violino e canta La mer e tutti gli fanno coro».

Cosa si vede dall'altra parte del sipario?

«Fino a cinque minuti prima si possono svolgere tragedie nei camerini: la litigata di due amanti, la crisi d'ansia dell'attrice, la brutta notizia che arriva a livello personale, ma non blocca lo spettacolo. Tutto si sospende, il pubblico non sa niente. Ho visto Romolo Valli che litigava col giovane attore; oppure il noto personaggio televisivo che si innamora della cameriera del bar dietro il teatro e la segue. E il vecchio Albertazzi che quando arrivava chiedeva subito una certa massaggiatrice per il mal di schiena, si trattava di una fisioterapista. Il vero attore è un signore preciso, attento ai particolari. Paolo Poli aveva passato gli 80 anni ma la mattina alle otto era fuori dal teatro, col freddo, che aspettava il camion con le scene e i costumi. Io non mangio mai dopo il teatro, sono vecchio, diceva Ernesto Calindri che ogni sera sedeva al bar Dietro le quinte, beveva il suo vino bianco e mangiava la sua polpetta, poi andava in scena».

Edoardo Pittalis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

