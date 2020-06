LE PROPOSTE

Una giornata speciale, in un'occasione solenne, nei luoghi meravigliosi di cui si prende cura. Rinunciando agli introiti dei biglietti, ma affidandosi alla generosità dei visitatori. Il Fai, infatti, per celebrare la Festa della Repubblica, ha deciso di aprire domani - 2 giugno - al pubblico alcuni siti che sono sotto la sua tutela. Nel Veneto si potranno visitare Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, splendida dimora antica nella zona dei Colli Euganei, e due suggestivi posti veneziani, il Negozio Olivetti in Piazza San Marco e Casa Bortoli. L'iniziativa del Fondo Ambiente Italiano è finalizzata a mettere in evidenza la forza dell'Italia che inizia a guardare con slancio e con speranza al domani, dopo il lockdown imposto dal Coronavirus.

Inoltre, per ricordare con gratitudine l'eccezionale impegno profuso durante la pandemia, sempre a partire da domani medici, infermieri e personale sanitario che visiteranno i Beni, o presenzieranno agli eventi, potranno ricevere in omaggio la tessera di iscrizione annuale, presentando i documenti che attestano la professione. E alla possibilità per tutti di effettuare le visite gratuite si aggiunge pure un invito, finalizzato a sottolineare quanto il voto sia un dovere civico, ma anche una straordinaria opportunità per determinare il futuro: il Fai, pertanto, attraverso le parole del suo presidente Andrea Carandini, invita a partecipare al censimento de I Luoghi del Cuore. «Domani - ha sottolineato quest'ultimo in una nota - celebriamo il primo suffragio universale e la rinascita del Paese in forma di Repubblica. Dobbiamo avere fiducia nel nostro futuro, diceva nel giugno del 2001 l'allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, annunciando il ripristino della festa per commemorare la prima votazione appunto a suffragio universale, avvenuta dopo la Seconda Guerra mondiale.

I SITI DA VISITARE

Nella ricorrenza di quest'anno, quindi, il Fai ripropone alla società civile una sorta di suffragio universale spontaneo, che dà la possibilità ai cittadini di votare per i propri luoghi del cuore. In questo modo, dopo aver protetto nei mesi scorsi noi stessi chiusi in casa, possiamo tutelare ora la madre terra e i suoi paesaggi, i cui fulcri sono i monumenti della natura, della storia e dell'arte. È il passato da vedere e in cui vivere, insieme a quello da leggere e da ascoltare, che conferisce alla vita durata, significato e bellezza, preparando così le persone a progettare un futuro che sia almeno degno delle passate civiltà, e magari anche migliore». Lanciata il 6 maggio scorso, la X edizione de I Luoghi del Cuore ha già superato i 270mila voti. Per visitare Villa dei Vescovi a Luvigliano, il Negozio e Olivetti e Casa Bortoli a Venezia la prenotazione è obbligatoria e si effettua sul sito www.ibenidelfai.it, dove è possibile avere informazioni su orari, aperture e servizi.

Nicoletta Cozza

