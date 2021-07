Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LOCALI DA BALLOJESOLO «Rischiamo di avere un periodo di chiusura di almeno due anni: non so quante aziende riusciranno a ripartire, per molti è la fine». Discoteche ancora chiuse, cresce la rabbia della categoria anche nel litorale veneziano. Se Tito Pinton, storico gestore del Muretto, non esclude di presentare un ricorso al Tar assieme ad altri gestori di tutta Italia, Franco Polato, presidente del Silb Venezia (locali da ballo) di...