I lavoratori di Coin oggi occupano la loro sede

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORO A RISCHIOVENEZIA Rien ne va plus. Per la Coin Srl la partita è ormai chiusa. Ma il Comune e soprattutto i 30 dipendenti per i quali si è aperta la procedura di licenziamento non vogliono darsi per vinti fino all'ultimo giorno. Per questo oggi, tra le 10 e le 12 occuperanno simbolicamente lo storico punto vendita sul ponte de l'Olio che ospita Coin fin dal 1947 e che a Venezia era diventato un'istituzione.LA MANIFESTAZIONEQuesta mattina i dipendenti e i sindacati cercheranno anche la solidarietà della città e dei visitatori, perché...