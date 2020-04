L'INTERVISTA

Non ci fosse stata la musica, il suo piano B sarebbe stata l'Arma. «Nell'angoletto nascosto dei miei desideri - ricorda allegra l'opitergina Alessandra Drusian, l'altra metà del duo Jalisse - resta sempre la voglia di diventare poliziotta o carabiniera. Il marito Fabio Ricci conferma deciso. Lui, compositore e produttore indipendente, romano di nascita. «A Oderzo mi son fatto tantissimi amici». Alessandra concorda: «Verissimo, ne ha più di me!». E proprio per questo in questi giorni stanno raccogliendo spezzoni musicali dei loro concittadini sull'Inno di Mameli per un produzione da diffondere il 1. maggio (info@jalisse.it)

Cosa vi piace l'uno dell'altro?

A: «Fabio è un grande gentiluomo, e poi mi fa ridere, che è la cosa di cui mi sono innamorata».

F: «Alessandra è una brava ragazza che ha grandi valori dentro di sè. Concreta. Forte. Che dà peso al sentimento».

Come vi dividete i ruoli?

A: «Fabio è quello che parte, comincia da un'idea di arrangiamento, un suono, poi iniziamo a scrivere il testo».

F: «Attualmente ci stiamo dedicando al nuovo album. Credo uscirà prima dell'estate. Il titolo lo stiamo stabilendo. A breve il singolo, sarà una sorpresa».

Fiumi di parole: successo o condanna?

A: «Se dopo 23 anni lo ricordi ancora, direi un successo».

F: «Molte persone ci fanno ancora i complimenti e non soltanto per la vittoria a Sanremo, ma perché non abbiamo mai mollato nonostante quello che ci è arrivato addosso dopo».

Oderzo, il Veneto: limite o protezione?

F: «L'abbiamo deciso insieme in un momento in cui tutti ci davano contro. E poi un po' di sangue veneto ce l'ho pure io, mio nonno era partito dal Veneto per le bonifiche nell'agropontino».

Come vivete le sfide fuori dalla coppia? Come Alessandra alle due edizioni di Tale e Quale Show.

F: «Mi sono divertito un mondo a fare il tifo per lei, ero dietro le quinte a incitarla, facevo un casino...».

A: «E io mi facevo il mazzo! Lo vedevo tutto gasato mentre io, da perfezionista me la facevo sotto. Una tensione incredibile. Studiavo tutto, guardavo i video dei personaggi, le loro interviste».

Ora mettete la vostra vita in musical?

F: «In tutti i nostri spettacoli raccontiamo le nostre vite. Agli inizi di febbraio abbiamo debuttato con la commedia musicale Non aver paura di chiamarlo amore, dove raccontiamo il nostro percorso. Poi c'è anche il musical di Dolly Parton 9 to 5, testi in italiano, dove partecipiamo come attori, che ora, causa virus, sta slittando».

Com'è stare insieme 24 ore su 24?

A: «Dopo 28 anni, non ci trovo nulla di strano, per noi è ok. Come in tutte le famiglie ci sono discussioni, idee diverse, momenti down, ma non trovo difetti a questa situazione.

F: «Mi chiedo spesso: possibile che non riusciamo a fare una bella litigata? Invece, se discutiamo. Sarà perché conosciamo le nostre dinamiche. Siamo fortunati».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

