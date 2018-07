I Jalisse annunciano un nuovo cd singolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si è conclusa la prima edizione del programma Ora o mai più, andato in onda per quattro puntate in prima serata su Rai1, condotto da Amadeus. Il duo Jalisse, formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci si è aggiudicato il primo posto nella terza puntata e il secondo nella classifica finale. Una vittoria, la loro, che dopo ventun anni hanno avuto l'opportunità di ri-proporsi al pubblico italiano con una nuova veste e con un nuovo stile oggi più maturo. Il duo oggi si rimette in gioco e torna in scena con un singolo. Si intitola Ora ed è...