BIOLOGICO

Il Pinot Grigio biologico di Piera 1899, Pietra Di, piace ai consumatori svedesi: tra i vini bianchi biologici compresi tra le 80 e le 99 corone svedesi è tra i primi per volumi di vendite, rappresentando da solo quasi il 4% del mercato nel 2019. La quota di mercato del Pinot Grigio Pietra Di è del 14,5%.

«Quella del nostro Pinot Grigio biologico Pietra Di afferma Piera Martellozzo, titolare di Piera 1899, azienda di San Quirino, in provincia di Pordenone è un'ottima performance. Siamo orgogliosi di questo risultato, il nostro vino diventa ambasciatore del Made in Italy e delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia». Il Pinot Grigio Pietra Di è stato uno dei primi vini biologici inseriti, nel 2018, nel systembolaget, l'azienda di proprietà del governo che detiene in Svezia il monopolio della vendita di bevande alcoliche da asporto con gradazione alcolica superiore a 3,5%. Commercializzato nell'autunno 2018 ha incontrato fin da subito i gusti dei consumatori svedesi, attenti anche ai metodi di produzione: «Abbiamo sempre creduto nel biologico continua Piera abbiamo attivato un sistema fotovoltaico che fornisce la quasi totalità del fabbisogno energetico, utilizziamo un packaging ecofriendly con bottiglie più leggere, oltre che un impianto di trattamento delle acque reflue che permette il loro riutilizzo in agricoltura». Tra le più importanti realtà produttive friulane, oggi l'export di Piera 1899 è pari al 46% dell'intero fatturato e i Paesi dove l'azienda è maggiormente presente, oltre alla Svezia, sono Canada, Stati Uniti e Austria, (8%). In quest'ultimo Paese, con due suoi vini, copre circa il 16% dei consumi nazionali di Prosecco DOC frizzante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA