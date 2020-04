«I giornali non trasmettono coronavirus ma cultura per la mente». Scritto con pennarello su un grande foglio bianco accanto al tabellone - dove di solito colloca le locandine del nostro giornale - l'edicolante di piazza Ferretto a Mestre, di fronte alla chiesa di San Lorenzo ci guarda, e fa: «Ha letto? Sa che il quotidiano è buon test per capire come sia una persona? Il giornale è una scelta e chi sceglie lascia intendere un po' anche chi è; o cosa vuole capire». La signora ci dà il resto; un saluto e ci squilla il telefono. Dall'altra parte un caro amico che ci fa una battuta: «Tu come stai? Io sono in coda per comprare il giornale». Scoppiamo in una risata: «Questa battuta in redazione, quando c'era una notizia importante, l'avremo pronunciata mille volte: domani coda alle edicole. E ora uno che lo dice in diretta». In questi giorni stranianti proprio l'informazione ci ha ricondotti a momenti che pensavamo persi. Avvolti come siamo stati da una comunicazione istantanea e spesso vuota abbiamo reimparato in fretta a capire il valore, il peso di una notizia. Perché se la vita dipende da un'informazione molto cambia nell'esistenza. Sapere davvero, conoscere sul serio è molto differente, da l'ho sentito, da mi pare. La vaghezza futile e inquinata - fornita come una specie di verità collettiva dai mille sistemi social - si è rivelata, in questo periodo, leggero ma potente veleno quotidiano, che ci ha ammorbato. Per questo è tornata la voglia del sapere. Che è un fondamentale del vivere. Giorni fa uno degli scienziati più sensibili di questo paese, il triestino Paolo Zellini, ha scritto un articolo di commento al romanzo La peste di Alfred Camus, uscito nel 1947, dura radiografia di tutti gli aspetti degli individui e di una società. Un'eccessiva retorica della buona volontà e dell'eroismo che ci difendono dalla morte lascerebbe credere, tacitamente, che le buone azioni sono le parole di Zellini - hanno pregio perché sono rare, mentre le azioni degli uomini sono di solito regolate da malvagità e indifferenza. Ma forse le cose stanno diversamente: gli uomini sono buoni piuttosto che malvagi, solo che essi sono per lo più ignoranti, e dall'ignoranza dipendono di solito vizi e virtù. Il senso della comunità. Trasmettere sapere compito dell'informazione quotidiana - è trasmettere il senso della comunità. Comunità che non smetterà di avere vizi e virtù ma che sarà almeno consapevole delle differenze. Quali? Ne citiamo due: molti hanno capito solo di questi tempi che rubare informazioni, utilizzando internet per esempio, è un reato. Non sappiamo se quei tipi cambieranno domani. Ma non potranno mai più dire non sapevo, credevo che. Sono ladri. Punto. E altri hanno capito che si può fare la coda (perfino per comprare un giornale) senza passare per deficienti; ma solo perché così si rispetta il senso della comunità.

