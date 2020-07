La terza serata della rassegna Hemingway, il Nobel nella Laguna di Caorle si è aperta con Claudio e Paola Regeni, genitori di Giulio, il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016, che si sono collegati, con il loro legale Alessandra Ballerini, per fare il punto sulla controversia tra Italia e regime egiziano. La famiglia Regeni ha ricordato il dovere del Governo italiano di sedersi al tavolo della diplomazia perché finalmente venga fatta giustizia. «Dobbiamo capire se il governo vuole davvero che sia fatta giustizia per Giulio - ha detto Paola Regeni - fondamentale è il sostegno che riceviamo in questa nostra lotta dall'opinione pubblica, perché in Italia nulla si muove senza un chiaro segnale della collettività». Si è poi discusso ancora di Africa e di Medio Oriente, ma sul fronte guerre e virus, durante il dibattito che ha visto protagonisti Michela Mercuri, docente dell'Università di Macerata, Daniele Bellocchio, giornalista vincitore del Premio Lucchetta, Marco Di Liddo, analista del centro studio internazionali e Paolo Brinis, giornalista di Tgcom 24. Quanto al programma di oggi, si segnalano due appuntamenti: l'incontro dedicato alla difesa dalle supercazzole in rete (ore 17 comparto Green Oasis) con il giornalista Michele Cucuzza ed Elisa Querini del dipartimento di Scienze Internazionali e diplomatiche dell'Università di Trieste e la testimonianza di Bruno Bertoldi, ultimo sopravvissuto dell'eccidio di Cefalonia (ore 21 piazza Vescovado).

