I formaggi di Caseus Un tesoro a Piazzola

STORIA & TRADIZIONIUn tripudio di formaggi in gara. Caseus Veneti non è solo un concorso, è una festa del gusto e di un prodotto, che è metafora di identità, storia e tradizione. Un evento giunto alla 15. edizione, manifesto di una sempre crescente attenzione a territorio, concorso che premierà 38 categorie tra Denominazioni di Origine Protetta, formaggi tipici, caprini, freschi, freschissimi, affinati, stagionati e molto altro. Oltre 70 i caseifici in gara per una competizione che valuta più di 400 prodotti, che si potranno degustare,...