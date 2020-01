I FINALISTI

Joker, fortissimamente Joker: con 11 nomination (tra cui quelle per il miglior film, la regia, l'attore protagonista Joaquin Phoenix, la sceneggiatura non originale) il film di Todd Phillips, Leone d'oro a Venezia e oltre un miliardo di dollari incassati nel mondo intero malgrado le accuse di violenza, domina le nomination della 92esima edizione dell'Oscar, in programma a Los Angeles il 9 febbraio prossimo. Per numero di candidature, 10 ciascuno, lo inseguono 1917 di Sam Mendes, The Irishman di Martin Scorsese, C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. E moglie e marito, Greta Gerwig e Noah Baumbach si trovano l'una contro l'altro. Netflix colleziona 24 nomination (l'anno scorso erano solo 15) e, con i due cartoon Klaus e I Lost my Body, scaccia dalla finale il campione Disney Frozen 2 - Il segreto di Arendelle. Il gigante dello streaming vanta ormai un ruolo di primo piano nell'industria accanto ai grandi studios. Come Disney, che ottiene 23 candidature, e Sony che ne totalizza 20.

LE POLEMICHE

L'annuncio delle nomination ha riservato poche sorprese: a parte qualche escluso eccellente (Jennifer Lopez, Robert DeNiro, Christian Bale) si sono imposti titoli e talent ampiamente prevedibili. Ma non mancano le polemiche per la scarsa rappresentanza delle diversità: l'Oscar 2020 continua insomma ad essere ancora troppo bianco. In nove si contenderanno la statuetta per il miglior film: accanto all'implacabile Joker corrono The Irishman, Le Mans '66 - La grande sfida (con 4 nomination), Jojo Rabbit (6), Marriage Story (6), 1917, C'era una volta a... Hollywood, Parasite (6). E Piccole donne (6 candidature), l'unico film diretto da una donna, Greta Gerwig, che tuttavia non è entrata in lizza per la migliore regia, una categoria ancora tutta al maschile secondo un'inveterata tradizione degli Academy: l'unica regista vincitrice, nella storia ultranovantennale del premio, è stata nel 2010 Katryn Bigelow per The Hurt Locker. E ieri, in difesa di Greta, hanno parlato di «grande delusione» le attrici candidate Saoirse Ronan, Florence Pugh, la costumista Jacqueline Durrant. Parasite, la commedia nera del coreano Bon Joon-ho, Palma d'oro a Cannes (tornerà nelle sale italiane il 6 febbraio, con il film inedito del regista Memorie di un assassino), batte un ulteriore record: concorre sia come miglior film straniero, scontandosi con il fortissimo Les Misérables del francese Ladj Ly, sia nella categoria principale. Per il premio al miglior attore protagonista, a sfidare Phoenix saranno Antonio Banderas (alter ego di Pedro Almodòvar in Dolor y Gloria), Leonardo di Caprio per il film di Tarantino, Adam Drive marito divorziato in Marriage Story, Jonathan Pryce che in I Due Papi interpreta con impressionante realismo Papa Francesco.

Per l'Oscar all'attrice principale la lotta sarà tra Renée Zellweger che in Judy fa rivivere il mito Garland, Charlize Theron (Bombshell), Saoirse Ronan per il ruolo di Amy in Piccole Donne, Cynthia Erivo (Harriet) e Scarlett Johannson che addirittura combatte contro se stessa: è in finale sia come migliore protagonista per Marriage Story sia come non protagonista per Jojo Rabbit. Inaspettate sono poi le candidature come non protagonisti di Kathy Bates (Richard Jewell) e di Tom Hanks per A Beautiful Day in the Neighborhood. Curiosità: corrono per la statuetta anche l'ex presidente Barack Obama e la moglie Michelle, produttori del documentario American Factory.

IL RECORD

E mentre Star Wars - L'ascesa di Skywalker è stato pressoché ignorato nelle categorie principali, l'autore della colonna sonora John Williams, 87 anni, ha ottenuto la 52esima nomination (solo Walt Disney aveva fatto meglio: 59) dopo aver vinto cinque Academy. Ancora una volta, alla luce dei ritrovati ascolti del 2019, la premiazione trasmessa in mondovisione dalla rete Abc non avrà un presentatore. Saranno le star stesse a fare spettacolo, o almeno si spera. Riuscirà lo show a non sforare il tetto delle tre ore, sarà in grado di evitare la noia? Lo scopriremo il 9 febbraio guardando la diretta esclusiva sul canale Sky Oscar, tasto 303, attivo dal 1° al 14 del prossimo mese.

Gloria Satta

