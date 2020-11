IL VOLUME

Da fenomeno local a fenomeno nazionale, grazie al trio della Gialappa's Band e quella stagione felice del calcio raccontato con ironia che fu Mai dire gol. Fu questo il salto a sua insaputa che Fabio Noaro, inarrivabile radiocronista delle partite del Vicenza dai microfoni di Radio Vicenza, si trovò a dover affrontare e gestire diventando uno dei bersagli preferiti del trio di irriverenti commentatori, ma anche a suo modo gloria del mondo sportivo vicentino. Siamo tra fine anni Ottanta e primi anni Novanta e il successo di Noaro portò alla ribalta quei figli di un calcio minore - ma non per questo meno importante - costituito da giornalisti locali, tifosi, giocatori, presidenti, tecnici di provincia. Involontario gaffeur, è stato l'inventore dell'autoproclamata radiocronaca poenta e sparagagna (polenta e costicine), dove non c'era paura nè vergogna di ungersi le mani nella leccarda dei luoghi comuni calcistici, sparando geniali nonsense.

IL SUCCESSO

Al successo personale di Noaro, diventato una star per le sue topiche, all'epoca si legò anche quello di un libro, Mai dire Noaro, scritto da Davide Sacco e Roberto Miola che, presentato nel 1995 il giorno 11 del mese 11 alle ore 11, in poco tempo andò esaurito. Un successone. Ora, 25 anni dopo, Sacco e Miola ripubblicano la versione aggiornata di quel volume fortunatissimo, centrato sì sulle gaffe del protagonista, ma anche sui racconti di giornalisti che, un quarto di secolo dopo, restituiscono un affresco di un calcio fatto di trasferte, ritrovi, aneddoti, imprevisti, personaggi. Era, quello, un Vicenza che veleggiava tra la serie C e la serie B: ad esempio fu qui, nella cadetteria, che la squadra si trovò allenata dal rude toscanaccio Renzo Ulivieri con il quale Noaro, dopo una sonora sconfitta casalinga per 5 a 0 col Bari, in conferenza stampa ebbe l'ardire di esordire così: neanche male mister, poteva andare peggio.

VECCHI FASTI

Non erano più i fasti della nobile provinciale di Paolo Rossi, non erano ancora quelli della semifinale di Coppa delle Coppe col Chelsea dei biancorossi allenati da Francesco Guidolin. Il Vicenza cercava gloria in campi di categorie inferiori e attorno alla squadra ruotava un mondo di provincia, alla buona, di grande passione calcistica e straordinaria umanità, che peraltro non si è mai persa nemmeno durante i fasti della massima serie.

La riedizione vintage del libro di Sacco e Miola Mai dire Noaro, 25 anni dopo (Berica Editrice, disponibile anche in e-book), riporta sì gli innumerevoli strafalcioni del protagonista, ma restituisce anche l'affresco di quel calcio attraverso i racconti di giornalisti di testate locali, dal Giornale di Vicenza a Il Gazzettino a Tva Vicenza e altre ancora. È anche grazie a loro e al paziente lavoro di raccolta che sono state eternate perle tipo: E il bravo Trevisan continua nel suo gran lavoro oscuro ma inutile (Piacenza-Vicenza), Interviene Romiti. Bello il suo colpo di testa in forbiciata acrobatica (Trento-Vicenza), Ancora un tiro pericoloso, con la palla che va a far la barba al portiere (Vicenza-Monza), La squadra padrona di casa in questo secondo tempo attacca dalla mia sinistra alla sua destra (Cosenza-Vicenza), Ancora risultato saldamente inchiodato sullo zero a zero, nonostante siano già stati disputati quasi sei minuti di gioco (Vicenza-Ravenna), Porta saggiamente palla Coppola, avanzando verso le retrovie (Siena-Vicenza), Vediamo un po' se si tratta di calcio d'angolo o invece di tiro dalla bandierina (Bari-Vicenza)... The Voice - così è ancora conosciuto Noaro - naviga sempre sull'onda lunga di quel successo, ospite di trasmissioni locali e commentatore certo più vicino alla sagra paesana che all'empireo dei grandi telecronisti, ma per questo genuino e coerente. Rimarrò sempre con i piedi per terra. Anche adesso che sono diventato un mito, disse all'epoca delle glorie di Mai dire gol. E perché cambiare, si augurano i due autori, in vista dell'edizione del cinquantenario.

Davide Scalzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA