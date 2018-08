I figli dell'Isis e il terrore a Mosul

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTARIOAvevamo quasi dimenticato la guerra civile in Iraq, distratti forse dalla Siria. È l'Iraq che non dimentica la guerra e la pesante eredità sociale che l'Isis (o il Daesh) ha lasciato. Francesca Mannocchi assieme a Alessio Romenzi in Isis, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul la documentano portando alla luce una ferita profonda: nell'ideologia dei combattenti del Grande Califfato i bambini sono l'arma più efficace. Facili da indottrinare, o da costringere, magari uccidendo i genitori contrari all'arruolamento, e capaci, con il...