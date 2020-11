I fantasmi che scendono ad animare i teatri, o i fantasmi che diverranno gli attori se i palcoscenici non si apriranno nuovamente al pubblico. Ha una doppia valenza quanto è stato messo in scena in un teatro friulano. Una videoinstallazione con le immagini in movimento di artisti, ballerini, orchestre e musicisti animerà dal tramonto fino a tarda notte l'edificio del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, nel capoluogo friulano. Con questa iniziativa il teatro intende ribadire che «il mondo dello spettacolo non si fermerà mai».

«Non artisti in carne e ossa, perché questo l'emergenza coronavirus non lo permette proprio - si legge in una nota del Teatro -, ma i loro fantasmi', cioè suggestive immagini in bianco e nero proiettate sulle vetrate del Teatro a ricordarci, silenziose, che il mondo dello spettacolo dal vivo non può e soprattutto non vuole fermarsi».

La videoinstallazione, realizzata da Entract Multimedia, illumina da ieri sera l'edificio fino a che non sarà possibile per gli artisti e per il pubblico accedere davvero al palcoscenico e alla sala del Giovanni da Udine.

«Vogliamo ricordare che il teatro è un luogo sicuro - ha sottolineato il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni Nistri - e che, se la cultura e lo spettacolo dal vivo non ritorneranno presto al centro delle nostre vite, saremo noi a diventare veri e propri fantasmi».

