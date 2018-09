I fans del red carpet «Dateci una tettoia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIETRO LE TRANSENNEAntonella ha 18 anni, venerdì è partita da Caserta e ieri notte, alle 4, era davanti al Palazzo del cinema. Missione: conquistare un posto in prima fila, giusto sulle transenne. Obiettivo: ottenere un autografo da Dakota Johnson. Per questa trasferta ha preventivato una spesa di almeno 300 euro tra alloggio, trasporti, vitto. Senza contare gli 80 euro spesi per il regalo da dare a Dakota: un anello in argento con un tatuaggio dell'attrice e un'incisione. Ma ne vale la pena? Per Dakota questo è altro, dice Antonella in...