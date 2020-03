«Favolacce l'abbiamo scritto quando avevamo 19 anni: questo premio ci ha ricordato quanto fosse complicato vivere allora, quando per tutti eravamo solo due disadattati. Adesso essere strani ci è consentito perché siamo artisti. Ma a quei tempi non eravamo né carne né pesce, abbiamo dato tante preoccupazioni ai nostri genitori». Così ieri Damiano D'Innocenzo ha commentato, a caldo, il premio ricevuto insieme al fratello Fabio per Favolacce, miglior sceneggiatura alla Berlinale, salutato dai due con un discorso con qualche lacrima e una liberatoria imprecazione in romanaccio.

Un film scritto «quando non avevamo nemmeno un computer, scrivevamo a mano e andavamo all'internet cafè a ricopiare gli appunti e salvarli sulle mail», con un cuore potente e vero che la giuria internazionale ha premiato con uno dei riconoscimenti più importanti: «Senza presunzione, sapevamo di avere in mano una storia molto forte, che avrebbe potuto anche diventare un romanzo. È diventata un film, in un momento in cui al cinema circolano poche idee originali: speriamo che questo premio invogli i produttori a scommettere di più su film ruspanti ma innovativi». Cresciuti grazie a una lunga gavetta, da scrittori e sceneggiatori accanto a Matteo Garrone, i due fratelli da oggi sono di nuovo a Roma al lavoro.

