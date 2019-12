I dolori di Madonna: «Sto troppo male, blocco il tour»

IL CASO

Madonna non sta bene. Con un lungo post su Instagram la popstar - 61 anni compiuti ad agosto - ha annunciato la cancellazione dell'ultimo concerto negli Usa del Madame X tour, la serie di spettacoli legati all'album che ha segnato il suo ritorno sulle scene discografiche e lo stop all'attività live per non meglio specificati problemi di salute. «Mi considero una guerriera. Non mi arrendo mai. Ma stavolta devo ascoltare il mio corpo», ha scritto Lady Ciccone, condividendo un video in cui con difficoltà sale una scala nel dietro le quinte di uno show. Confermati, per ora, i concerti in Europa, dove dovrebbe arrivare tra poco più di due settimane. Ma l'annuncio tiene i fan con il fiato sospeso. Il concerto, in programma a Miami, avrebbe segnato l'epilogo della branca americana del tour, prima delle date in Europa da gennaio a marzo: «Sono profondamente dispiaciuta per aver dovuto cancellare l'ultimo spettacolo. Ho trascorso gli ultimi due giorni insieme ai medici, tra lastre ed ecografie», il racconto della voce di Like a Virgin, «mi hanno detto che se voglio continuare il tour devo riposare il più a lungo possibile in modo da non provocare danni irreversibili». Poco dopo la clip, un nuovo post. Una foto che la ritrae con il volto irriconoscibile, mentre sfoggia un abito di alta moda: «Se devo riposarmi e non fare niente, almeno posso farlo con stile». All'inizio del mese, dopo essersi fatta male a un ginocchio durante un concerto a New York, si era rivolta a un osteopata specializzato in medicina tradizionale cinese che l'aveva fatta sottoporre a sedute di autoemoterapia, che consiste nel prelievo di sangue e nella reinfusione nel corpo dopo essere stato miscelato con ozono.

LA PAUSA

Stavolta la popstar non chiarisce la natura dei problemi di salute: «Ero in lacrime per il dolore. Non ho mai lasciato che un infortunio mi impedisse di esibirmi dal vivo, ma non bisogna vergognarsi di essere umani e di premere il pulsante pausa. Ringrazio tutti per la comprensione e il supporto», si limita a scrivere. Una cosa, però, è certa: da qualche mese non sembra esserci pace per Madonna. La cancellazione del concerto di Miami è l'ennesima disavventura di un tour partito con il piede sbagliato, tra vendite non esaltanti (come ha segnalato il New York Post), critiche (legate alla scelta di vietare l'uso dei cellulari ai concerti), problemi di produzione (che hanno spinto la cantante a cancellare o spostare date), ritardi (alcuni fan hanno intentato un'azione legale). E problemi di salute come quelli che già a novembre avevano costretto Madonna a cancellare tre date a Boston: «Il dolore che sto vivendo in questo momento mi sta travolgendo. Devo riposare e obbedire agli ordini dei dottori per poter tornare più forte», aveva fatto sapere lei in quell'occasione. I biglietti per gli spettacoli di Lisbona, Londra e Parigi, le città europee scelte per ospitare la tournée, sono ancora in vendita: il primo appuntamento in calendario è quello del 12 gennaio al Coliseum di Lisbona.

Mattia Marzi

