I dinosauri di Cipani, ovazione al film che poteva essere veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NORDEST«Diecimila chilometri hanno fatto i soldi per venire fino a qua. Ma non potevano prendere i nostri?. Per l'imprenditore edìle veneto del film Effetto domino di Alessandro Rossetto sembra un'idiozia: i schei, finora, erano qui, nel Nord-est; ed ora invece arrivano da chissà dove: è il mercato finanziario globale, bellezza. Uno dei nuclei del film sta qui: una regione il cui sistema industriale era, e in parte è, rimasto a conduzione familiare, e dove quando va in crisi l'azienda dice il regista va in crisi anche la famiglia....