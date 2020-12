I dati dell'Osservatorio sul Nord Est, raccolti a novembre, prima ancora che le ultime misure restrittive fossero associate alle ben note zone rosse, arancioni e gialle, mostrano la grande asimmetria degli effetti economici e sociali prodotti dal covid: ci sono famiglie che sono riuscite a risparmiare parecchio, anche più di quanto accaduto nel corso degli ultimi 15 anni; e c'è chi a malapena riesce a raggiungere la terza settimana del mese o deve intaccare i risparmi per tirare avanti. Questa caratteristica, la feroce capacità del covid di colpire diversamente categorie e soggetti diversi, forse non sorprende se si pensa, ad esempio, a quanti possono beneficiare di un lavoro in settori come quello pubblico o in certi servizi, erogabili magari da casa e in modalità smart e imprenditori/commercianti che si trovano invece a patire da mesi le conseguenze della drastica riduzione della mole di lavoro e della capacità di produrre reddito. Ma lo stesso esito bifronte e subdolo lo osserviamo in altre circostanze: fra gli studenti che devono ricorrere alla didattica a distanza c'è chi riesce a limitare i danni della chiusura scolastica in presenza di un buon collegamento internet ma, purtroppo, c'è anche chi, e sono molti, è di fatto escluso dalle attività, per assenza di mezzi tecnici o infrastrutture adeguate. Uno dei problemi più laceranti di questa pandemia è proprio la sfida posta a chi voglia trovare delle misure che aiutino studenti, cittadini, lavoratori e imprese. Non è solo questione di soldi. Distribuire aiuti a pioggia o pensare a misure per tutti cozza contro la necessità di essere coraggiosi e selettivi e abbiamo l'obbligo di aiutare di più chi ne ha maggiormente bisogno, senza la pretesa assurda di non fare differenze. Le disparità causate dalla pandemia sono enormi, vanno valutate e affrontate con lucidità proprio per supportare chi ha maggiore bisogno con le risorse, poche o tante, che stiamo reperendo in vari modi. Un clima di maggiore concordia, non sempre presente a dir il vero nel dibattito pubblico o politico, troppo teso a guadagni minimi in termini di popolarità, aiuterebbe a concentrare gli sforzi su bisogni ineludibili (altro che discoteche o struscio natalizio!) provando ad aiutare con misure mirate imprenditori, donne e disoccupati che, dati alla mano, sembrano essere le persone che più stanno soffrendo.

*Università Cà Foscari

