I dati del sondaggio Demos per l'Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino pubblicati ieri mostrano che i cittadini del Nord-Est si dividono quasi a metà. Il 54% teme di più gli effetti della crisi economica e sociale. Il 46% teme di più il contagio da Coronavirus. Inoltre: un po' più di due terzi sono preoccupati che ci sia un nuovo lock-down; quasi un terzo, purtroppo, è propenso a non vaccinarsi. Un tempo si pensava che le epidemie fossero inviate sulla terra dalle divinità per metterci alla prova, per ricordarci che saremmo stati puniti se le avessimo sfidate. Oggi potremmo immaginare che la pandemia è di nuovo giunta per sottoporci a una prova, diversa però da quelle del passato. Le numerose ricerche, condotte in molti paesi (non per ora in Italia), mostrano che sono le persone anziane a temere di più il contagio. I giovani, al contrario, hanno più paura degli effetti della crisi economica. In questa differenza c'è un fondamento razionale, anche se egoistico, perché l'epidemia è ritenuta più pericolosa per le persone mature. I giovani possono contagiarsi, ma sono quelli che più frequentemente sono convinti di guarire. Spesso hanno il virus e non se ne accorgono. Sono i cosiddetti asintomatici, scoperti dal professor Crisanti dell'Università di Padova. Egli, per primo, ha controllato tutta una popolazione, quella di Vò Euganeo. E' quindi comprensibile che i giovani temano di più gli effetti della crisi economica. Però. C'è un però: i giovani possono trasmettere il virus, pur non subendone le conseguenze. Possono contagiare persone anziane, magari già indebolite da altri mali latenti. Potremmo quindi vedere nel virus una sorta di prova. Un test della responsabilità sociale di chi probabilmente non ne soffrirà ma che potrebbe far penare altre persone. Chi è più resistente si comporterà con prudenza pur di salvare i più vulnerabili? Oppure sarà egoista e avrà paura solo per quello che può diventare un danno per lui? Le autorità di molti paesi, come l'Italia, puniscono i comportamenti pericolosi. Altri governi, come in Svezia, si limitano ai consigli. E tuttavia le paure non spariscono a comando. Neppure i ragionamenti, per quanto validi e fondati, bloccano la diffusione delle paure. Le paure irrazionali non si ancorano su pensieri ma su stati d'animo, su emozioni. Ecco perché è tanto arduo convincere chi è incline a non vaccinarsi contro il Covid-19. Forse c'è un solo metodo per sconfiggere l'egoismo. Bisogna osservare ed essere contaminati da chi ha forza, coraggio e speranza. Negli ultimi mesi ho frequentato il personale sanitario e le strutture amministrative responsabili dei ricoveri nella mia città, Venezia. Ho visto generosità, assistenza, cura e tenacia. Se molti avessero condiviso queste esperienze, l'egoismo meschino e i timori irrazionali sarebbero diminuiti, se non scomparsi. Almeno così credo.

