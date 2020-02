L'INCONTRO

Il commento a fine riunione da parte del presidente uscente Paolo Baratta è stato lapidario, ma improntato all'ottimismo. Una frase sola per sottolineare il buon stato di salute della Biennale dopo aver verificato l'andamento positivo del bilancio dell'ente: «I visitatori sono diventati il nostro principale partner privato». Punto e a capo. Ma a parte le dichiarazioni, il penultimo Consiglio di amministrazione della Biennale a guida Baratta (l'ultimo sarà ufficialmente quello del 27 febbraio prossimo con l'approvazione del Bilancio) è servito da un lato ad annunciare date e scansione delle esposizioni di settore; dall'altra ad un esame del bilancio in via di approvazione. Oltre a questo, il Cda ha formalmente avviato il passaggio di consegne tra i dirigenti ora in regime di prorogatio e in attesa dell'arrivo del nuovo inquilino di Ca' Giustinian, Roberto Cicutto che prenderà il posto di Baratta, con ogni probabilità a metà febbraio, appena il Parlamento darà il via libera alla proposta del ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini.

PROGETTI CONFERMATI

Intanto, in questa fase di passaggio le redini della Direzione generale sono passate da Andrea Del Mercato, scaduto dall'incarico il 17 gennaio scorso, alla sua vice Debora Rossi che gestirà l'ordinaria amministrazione. Per quel che riguarda i programmi, il Cda ha confermato le date dei vari progetti: in particolare, nel 2020 il calendario delle manifestazioni prevede la realizzazione della 17. Mostra Internazionale di Architettura diretta da Hashim Sarkis (23 maggio-29 novembre); di Biennale Danza diretta da Marie Chouinard (5-14 giugno); di Biennale Teatro diretta da Antonio Latella (29 giugno-13 luglio), della 77. Mostra del Cinema diretta da Alberto Barbera (2-12 settembre); Biennale Musica (25 settembre-4 ottobre) dirette da Ivan Fedele, nonché dell'imminente 11. Carnevale Internazionale dei Ragazzi (15-23 febbraio). Sono inoltre previste le attività denominate Biennale College, nonché le attività permanenti dell'Asac, Educational ed Editoriali con pubblicazioni in corso.

IN REGOLA

Per quel che riguarda i conti economici, il Cda della Biennale ha preso atto dei buoni risultati delle sezioni Arte e Architettura con un risultato netto positivo nell'ordine di 2.8 milioni di euro che porterà il livello delle riserve nette a una cifra all'incirca di 5.6 milioni di euro. All'esame dei dati pluriennali legati alla gestione Baratta, si è rilevato come il totale del valore della produzione (già salito nel 2007 a 33 milioni di euro) sia aumentato fino ad un valore di circa 48 milioni di euro (2019) con un incremento del 45 per cento. Tutto ciò ha concorso ad un aumento delle entrate proprie cresciute del 125 per cento fino a coprire il 60 per cento dei costi totali. In quest'ambito va aggiunto il risultato positivo delle attività permanenti (Asac, College, Educational) per 4.5 milioni di euro. Infine è stata fatta una comparazione al periodo immediatamente successivo alla riforma dell'ente nel 1998 che segnò l'avvio della nuova Biennale. In questo senso è stato rilevato che le entrate proprie che nel primo anno post-riforma non superavano i 3.5 milioni sono cresciute fino a 27 milioni (in particolare la biglietteria che ha raggiunto quota 11,7 milioni)

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA