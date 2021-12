I CONTAGI

VENEZIA Crescono i contagi, con centinaia di nuovi positivi al giorno, ben 923 solo l'altro ieri, e con un tasso di positività che adesso è al 5% sulle diverse migliaia di tamponi effettuati ogni giorno. In buona sostanza, i numeri sono raddoppiati rispetto a solo una decina di giorni fa e anche Venezia e provincia non sono immuni al trend nazionale generale che ha visto negli ultimi giorni superare più volte il record assoluto di positività da inizio pandemia.

ALLARME BAMBINI

A destare preoccupazione sono i bambini. Le vaccinazioni dai 5 agli 11 anni sono partite lo scorso 16 dicembre, ma le adesioni languono, visto che al momento la profilassi coinvolge poco meno di bambino uno su tre, per un totale di neanche 10mila su una platea eleggibile di circa 35 mila. I pediatri dell'Ulss 3 Serenissima ritornano ad appellarsi alle famiglie: «Le principali agenzie mondiali che si occupano di salute pubblica hanno ampiamente dimostrato come i vaccini a mNRA siano molto efficaci nel proteggere i bambini dall'infezione da Covid», ribadiscono i primari di Pediatria Paola Cavicchioli all'ospedale dell'Angelo, Luca Livio (Civile di Venezia), Massimo De Bortoli per Dolo-Mirano e Andrea Cattarozzi per Chioggia. L'azienda sanitaria ha previsto linee dedicate ai bambini all'interno dei centri vaccinali. Il richiamo viene eseguito 21 giorni dopo la prima inoculazione. Da qui al prossimo 9 gennaio, dunque nel periodo delle feste, sono una quarantina le mezze giornate dedicate ai più giovani, distribuite nelle quattro sedi di vaccinazione, con orari prevalentemente pomeridiani. Complessivamente ci sono circa 10mila slot aperti. Ieri la vaccinazione pediatrica è proseguita al PalaExpo di Marghera, nonostante fosse domenica e Santo Stefano, e non sono stati pochi i bambini che si sono presentati. Giovedì e venerdì le inoculazioni partiranno anche a Venezia centro storico con appuntamenti all'ospedale Civile. A disposizione ci sono posti anche al palasport di Dolo e nello spazio Aspo del porto di Chioggia. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito dell'Ulss 3 Serenissima, da dove si può anche accedere al canale dedicato proprio alla prenotazione del vaccino pediatrico.

PEDIATRI IN CAMPO

Fermo restando che il primo punto di riferimento sono i pediatri di libera scelta, molti dei quali si sono messi all'opera proprio dentro i centri vaccinali. Nel frattempo, sul versante epidemiologico, i bollettini di Azienda zero della Regione registrano in provincia un sensibile aumento dei contagi.

IL BOLLETTINO

Il giorno della vigilia di Natale sono stati contati 923 nuovi positivi, numero che si avvicina ai 938 del 17 dicembre e ai 913 del 31 dicembre 2020, mentre ieri se ne sono aggiunti altri 560, cifra più contenuta ma su cui probabilmente pesa una certa limitazione dei conteggi nel giorno di Natale. Attualmente ci sono 12.578 positivi. Sono stati segnalati altri sei morti, per un totale che arriva a 2.140 da inizio pandemia. I ricoverati sono 202, con 30 terapie intensive: 7 a Mestre e altrettante a Dolo, 6 a Venezia e altrettante a Mirano, 2 a San Donà di Piave, una ciascuno a Chioggia e Portogruaro. Un cospicuo incremento di degenti, 30, c'è all'ospedale di comunità di Noale, dove altri pazienti vengono accolti al quarto piano del vecchio padiglione Fassina che in questa fase opera come Covid hotel ospitando persone positive, ma non gravi, che devono trascorrere la quarantena fino a negativizzazione e dimissione.

