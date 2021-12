I CONSIGLI

Dunque, ci risiamo. Un altro Natale è alle porte. Ecco la nostra selezione per farvi scoprire alcuni dei gioielli provenienti dalle inesauribili miniere enogastronomiche che sono Veneto e Friuli Venezia Giulia.

FORMAGGIO DA MEDAGLIA

Premiato con l'oro al recente World Cheese Awards 2021, le «Olimpiadi dei Formaggi» di Oviedo (Spagna), il Basajo dell'azienda Carpenedo di Camalò (TV) è un erborinato a latte crudo ovino affinato in vino passito bianco e uva passa, il primo tra gli erborinati lavorato, a partire dal 2008, col Metodo Carpenedo.

IL CAVIALE D'ORO

Strano ma vero, una delle aziende più prestigiose al mondo nella produzione di caviale è veneta, e precisamente di San Bartolomeo di Breda (Treviso). Giaveri Caviar, fondata 40 anni fa da Rodolfo Giaveri, garantisce qualità estrema grazie a pratiche maniacali in ogni fase della produzione. Purtroppo il caviale è un po' la Ferrari del cibo ma con una scatolina da 30 grammi di Osietra Siberian ci si può regalare qualche attimo di felicità senza prosciugare il conto (caviargiaveri.com).

LA PASTA IN CAMICIA

Si chiama UNO.61, è una pasta prodotta nelle Marche, il grano arriva dalla Puglia, il maestro pastaio è il genovese Raimondo Mendolia, ma l'idea è di un gourmand chioggiotto, Federico Menetto, e la base operativa a Padova. Paccheri di alta gamma anche dal punto di vista nutrizionale, acquistabili in confezione da consumo in famiglia oppure deluxe, vestita con una stoffa di camiceria firmata da Angelo Inglese, sarto di Donald Trump e del principe William (www.1punto61.store).

I FRATELLI DEL SALMONE

Un super salmone, che in Gran Bretagna e a Londra in particolare - ha stregato chef esigentissimi. Dei tre soci, e anime del progetto, due sono veneti: uno di Mestre (Alessandro Basaldella) e l'altro di Padova (Iacopo Fincato). Un prodotto che accosta la qualità assoluta dei salmoni (scozzesi), l'innovativa tecnica di affumicatura, l'accuratezza del taglio, un packaging che ruba l'occhio (smokin.brothers.com).

IL BOX DELLE MERAVIGLIE

Si chiama Doladino Piccole Leccornie la proposta natalizia del Doladino di Plois di Pieve d'Alpago (Bl). Dentro la scatola (costruita a mano, in cartone riciclato e legno pregiato di ciliegio), cose preziose, quasi tutte di produzione propria, come il Panettone, il vino (il bianco Sani e il Pinot Nero), il formaggio rifermentato nella vinaccia, il Lemon Tonic, la salsa di selvaggina (shop.dolada.it).

A TUTTO PICOLIT

Se invece volete far rotta verso il Friuli e sprofondare nel mondo dorato e dolcissimo del Picolit, questo è l'anno giusto. A Godia la famiglia Scarello propone il panettone artigianale Albicocca e Picolit; a Corno di Rosazzo i fratelli Michele e Cristian Specogna il Picolit lo producono e poi lo utilizzano nella passata di pomodoro e (anche loro) in un panettone firmato da Martino di Aquileia.

IL MIELE DI VENEZIA

Inarrestabili i fratelli Alajmo. La novità del Natale 2021 da acquistare nel ricco shoponline -, è il Miele prodotto con la consulenza dello staff di Mieli Thun e le figlie di Andrea Paternoster: il Miele di Venezia, dall'isola della Certosa, profuma di Laguna; quello di H-Farm nasce sulle rive del fiume Sile, fra Ca' Tron, Roncade e Quarto d'Altino.

Claudio De Min

