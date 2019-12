I consigli di Whoopi a Bassano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOC'era già una lunga fila davanti alla Libreria Palazzo Roberti di Bassano del Grappa ieri, sabato, alle due del pomeriggio, in attesa dell'arrivo di Whoopi Goldberg. La grande star di Hollywood, attrice tra le più famose al mondo, doppiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e influente attivista, ha infatti scelto la libreria più bella d'Italia (così tutti la descrivono), guidata dalle sorelle Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto, per l'unico firmacopie italiano del suo libro The Unqualified Hostess, che era in...