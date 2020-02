I CONCERTI

Oggi e domani, Palazzo GrassiPunta della Dogana presenta la terza edizione di Set Up!, il format dedicato alle arti performative ideato da Palazzo Grassi in collaborazione con Enrico Bettinello torna a Punta della Dogana investendone gli spazi con musica, danza e performance. Artisti internazionali di generazioni, ispirazioni e influenze culturali differenti si alterneranno tra le navate e all'interno del cubo di Punta della Dogana, offrendo al pubblico prospettive inedite sugli spazi di questo straordinario complesso architettonico.

Gli artisti coinvolti in questa edizione: Ätna (Germania), Awesome Tapes From Africa (Stati Uniti), Nora Chipaumire (Zimbabwe), Greener Grass (Olanda), Marco Scipione (Italia), MK (Italia), Moor Mother (Stati Uniti), Omar Souleyman (Siria), Samà (Palestina), Kelly Lee Owens (Regno Unito), Alma Söderberg e Hendrik Willekens con il progetto Wowawiwa (Svezia e Belgio).

Elettronica pop, dabke, techno, il timbro di un sax modificato, ma anche la riscoperta dei groove più oscuri della vivace scena africana, il rapporto tra corpo e voce, la sperimentazione del movimento e la forza dei segni performativi, sono tutti elementi che gli spettatori sono invitati a esplorare riposizionandosi in continuazione per rinnovare la propria prospettiva percettiva ed emozionale.

Su www.ticketlandia.com sono disponibili i biglietti per partecipare a Set Up con due serate esclusive a Punta della Dogana: 20 la singola serata (15 con riduzione) e 35 il biglietto che comprende l'accesso a entrambe le serate (28 ridotto).

