I concerti della Gustav Mahler Orchestra

Al via il tour estivo della Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO), promosso dal Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone in partnership con la Regione Friuli Venezia Giulia - PromoTurismo FVG. Appuntamento martedì 14 agosto nella Basilica di Aquileia alle 20.45 e a Ferragosto al Teatro Verdi di Gorizia alle 20.30 per due concerti di mezza estate di straordinario rilievo: la Gustav Mahler Jugendorchester sarà protagonista - con ingresso libero per tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili di una vera festa musicale con un programma...