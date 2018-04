CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I colossi del Web stanno imperversando con una politica di conquista, sottraendosi alle regole, sospingendo il declino dell'apparato commerciale tradizionale e minacciando la nostra privacy. In particolare, Amazon gioca da protagonista anche in Italia. L'e-commerce è in grande crescita e, con i suoi prezzi stacciati e le consegne a casa, favorisce la chiusura di molti negozi e mette in grande difficoltà la grande distribuzione elettronica di consumo tanto che Trony e MediaWorld hanno annunciato pesanti licenziamenti. D'altro canto, Amazon è...